تعليم الشرقية تنظم ملتقى توظيفيا لتشغيل الشباب بمدرسة كفر صقر الزراعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والمدعومة من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملتقى التوظيف الحادى والعشرين بمدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية بمدينة كفر صقر لتوظيف وتشغيل شباب الخريجين من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 من خلال أنشطة وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بحضور ممثلين عن كبرى الشركات بمدينة العاشر من رمضان. افتتح الملتقى التوظيفى محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والنائب الدكتور نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور حاتم عبد العزيز والدكتور إمام منصور أضاء مجلس النواب وحاتم محمود مدير ادارة كفر صقر التعليمية وتوحيده عبد المقصود وكيلة الإدارة وأسعد فاروق ماضى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمهندس مصطفى على مدير إدارة التعليم الصناعى بالمديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية. ومسئولى مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسئولى الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

ومكون التوظيف وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدرسة ههيا الصناعية بنين وعدد من موجهى التعليم الفني.

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن خطة الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الفنى وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية وأن التعليم الفنى يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى ونوعياته المختلفة وإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة فى سوق العمل.

وأشار وكيل الوزارة أن الشركات تمنح الشباب مرتبات متميزة وتوفر تأمين اجتماعى وصحى وحوافز بالإضافة إلى توفير السكن للشباب المغتربين ووسيلة مواصلات مجانية.

من جانبه أوضح أسعد فاروق ماضى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن الملتقى استقبل أكثر من 650 شاب وشابة من شباب الخريجين ويوفر فرص عمل متعددة للشباب الخريجين.