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تعرف على خدمات الداخلية عبر تطبيق واتس آب للرد الآلى.. إنفو جراف

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:01 م
تعرف على خدمات الداخلية عبر تطبيق واتس آب للرد الآلى.. إنفو جراف إنفو جراف عن خدمات وزارة الداخلية
كتب أحمد إسماعيل

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أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة للرد الآلى اللحظى على إستفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى (bot chat) عبر تطبيق "واتس آب" عن طريق الرقم (01022772277).
 
- أبرز الخدمات والأكثر شيوعا
 
 - خدمات الأحوال المدنية 
-خدمات الجوازات والهجرة والجنسية 
-خدمات المرور 
-خدمات تصاريح العمل
-خدمات الحج والعمرة 
-خدمات الأدلة الجنائية
-خدمات الإلتحاق بأكاديمية الشرطة 
-خدمات الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن 
-خدمات الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة 
-خدمات بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات 
-خدمات زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
-خدمات مجندى وزارة الداخلية .
 
تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين "العربية – الإنجليزية".
 
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إنفو جراف
 

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