تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

فى مجال الأمن العام واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (100) متهم ، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (53) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

• تنفيذ (5971) حكم قضائى متنوع.

• ضبط (180) قضية متنوعة.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصر إجرامى ، وضبط (708) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس – المنوفية – الشرقية – قنا – المنيا – الإسكندرية – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – بنى سويف – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الفيوم - البحيرة) ، وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

•وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

•فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة : تم ضبط (1185) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش – جرينوف – 94 بندقية آلية – 48 مسدس – 160بندقية مششخنة وغير مششخنة – 881 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120خزينة).

•ضبط (1486) قطعة سلاح أبيض.

•ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (12 فرد محلى – 2 بندقية مششخنة وغير مششخنة – مسدس – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهم إعترفوا بإرتكاب (10حوادث سرقة متنوعة).

ضبط (122) قضية أحداث.

ضبط (5685) قضية مرافق عامة.

إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (116) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (578352) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

•(2353) حكم جناية .

•(207707) حكم حبس.

•(286790) حكم غرامة.

•(81502) مخالفة.



فى مجال الأمن الإقتصادى.. •القضايا التموينية: •ضبط (25) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (5396 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 728460 ألف جنيه). •ضبط (21) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1707798 لتر ).

•ضبط (13014) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (6403,820) طن ، أبرزها ضبط (763) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (4841,066 طن – 153182 عبوة غذائية متنوعة – 241937 قطعة) وكذا ضبط (92) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (59,529 طن "سكر" – 1541 عبوة زيت تموينى).

•ضبط (6426) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (316,48 طن دقيق بلدى مدعم).

•ضبط (4) قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (14,635 طن) ، وكذا ضبط (18) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (124,760 طن).

•ضبط (487) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير.. بمضبوطات بلغت ( 4248,842 طن).

•ضبط (42) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (206,781 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" - 36,625 طن دقيق أبيض – 75762 عبوة "زيت طعام"– 32980 عبوة "سجائر" ).

•ضبط (104) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (122,550 طن دقيق بلدى مدعم – 98,829 طن "سكر– مكرونة - أسمدة مدعمة" – 1541 عبوة "زيت – مكرونة – جبن" تموينى – 357 بطاقة تموينية ذكية).

•ضبط (4) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (22 طن "أسمنت" – 5 طن "حديد تسليح") .

•ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 30 طن "حديد تسليح").

•ضبط (3216) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (134,365 طن دقيق أبيض – 208,632 طن سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 14550عبوة – 182600 قطعة – 620 رغيف سياحى).

قضايا التيار الكهربائى: •ضبط (292) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (94026 عبوة "سجائر"). •ضبط (80514) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (79,110,948) مليون جنيه. قضايا التهرب الضريبى:- •ضبط (3600) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (4,947,834٫544) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (33,670,538) مليون جنيه. قضايا الأموال العامة: •ضبط (38) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (129,182,490 مليون جنيه) أبرزها:

ضبط عدد (18) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (15,030,631 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات : •ضبط (2150) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات: •ضبط (293) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (143) قضية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها (36700) تمثلت فى (كتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، وكذا ضبط (150) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (12) تمثلت فى (أجهزة كمبيوتر – هواتف محمولة – وحدة معالجة مركزية – هارد ديسك).

قضايا البيئة والمسطحات المائية: •ضبط (529) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1850) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ) ، و (987) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف) ، و (104) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية) ، و(60) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية) ، وكذا تأمين (766) لنش سياحى. فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط عدد (2237) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2487) متهم.

• كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (1486,696 كيلو جرام).

• كمية من مخدر البانجو ، وزنت (635,468 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (118,269 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (68,267 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (33,92 كيلو جرام).

• كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" ، وزنت ( 5 كيلو جرام).

• كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" ، وزنت (1 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,55 كيلو جرام).

• كمية من مخدر الفودو وزنت (1,65 كيلو جرام).

• عدد (55870 قرص مؤثر).

• عدد (24024 قرص ترامادول مخدر).

• عدد (20260 قرص كبتاجون مخدر).

• ضبط قضية غسل أموال .. بلغ الإجمالى قرابة (24٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (153,000,000 مليون جنيه).



فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك: أسفرت الجهود عن ضبط (62) قضية بإجمالى (61) متهم .. بمضبوطات بلغت

(7 طن و 560 كيلو جرام).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: .ضبط (601599) مخالفة مرورية متنوعة.

.ضبط (328980) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.



فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (300 سيارة – 58 دراجة نارية).



فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (4323) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة". كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

•المرور على عدد (142) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (772) من سائقى حافلات المدارس ، تبين سلبية جميع العينات .

•فحص (629) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (32) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

•إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3149) من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية عدد (149) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

•فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة : تم ضبط عدد (751) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (908) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (2046) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2457) مخالفة ملصقات.

•ضبط عدد (12) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (122) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (309) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (433) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ.. ضبط (27) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (39) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).



فى مجال الأمن السياحى: ضبط (2662) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.