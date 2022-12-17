تطوير ورصف طريق سقارة السياحى فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة للعام المالي الحالي، حيث تابع راشد نسب التنفيذ في أعمال رصف شارع المعتمدية بحي العجوزة بدءا من شارع ترعة الزمر بالإضافة إلى تبليط بالانترلوك لشارع مرسي محمود وبعض المتفرعات بمنطقة أرض اللواء ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الغير مخططة والشوارع الداخلية.

وتابع محافظ الجيزة تقدم نسب تنفيذ أعمال توسعة ورصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول 2.5كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ لمشروع تطوير ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين والجاري تطويره بطول 1.5كم وبعرض 11م في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بطريق عزبة الخلايفة امتداد القومية بحي الوراق.

وشدد اللواء أحمد راشد على مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعه الانتهاء منها.