تضامن الغربية: قوافل طبية بـ3 قرى بالمحافظة تفحص مئات المرضى من غير القادرين

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقريتي بلشاي وكفر المحروقي مركز كفر الزيات فى محافظه الغربية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد عبدالمتجلى بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكده علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .