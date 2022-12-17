اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 106947 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:00 م
تحصين 106947 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة تحصين الماشية - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور  أشرف محى الدين  مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، تكثيف الجهود  للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

 

وأشار إلى  تحصين 106947 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع  وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

 

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة  على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.


حملات علاجية

طب بيطرى

تحصين مواشى

بيطرى البحيرة

حمى قلاعية

الوادى المتصدع

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة

تحصين 223 ألف رأس ماشية بنسبة 84% ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

السبت، 17 ديسمبر 2022 11:16 ص

تحصين أكثر من 83 ألف رأسا من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:45 ص

بيطرى المنوفية: تحصين أكثر من 296 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:16 ص

تحصين 427 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:33 م

تحصين 80 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:51 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة