تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات البحرية

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة ألواح الطاقة الشمسية بالواحات البحرية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كشف 6 عاطلين تم ضبطهم لسرقتهم ألواح طاقة شمسية تابعة لإحدى الشركات بالواحات البحرية، أنهم يستهدفون سرقة ألواح الطاقة الشمسية من المواقع التابعة للشركات والمزارع والمنشآت، وبيعها وتقسيم حصيلة بيع المسروقات بينهم.

وأضاف المتهمون، أن اثنين منهم يتوليان الإرشاد عن المواقع التي يستهدفون سرقتها، بينما يتولى باقي المتهمين السرقة، ونقل المسروقات بواسطة سيارة نقل، واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا بتعرض ألواح طاقة شمسية تابعة لإحدى الشركات للسرقة، بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين انهم 6 عاطلين تم تحديد هويتهم، وبإعداد كمين لهم تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بسرقة الألواح باستخدام سيارتين، تمهيدا لبيعها وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.