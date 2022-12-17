"تجارية أسوان" تعقد ورشة عمل لتنمية مهارات أصحاب المشروعات

أسوان- صلاح المسن

عقدت الغرفة التجارية بأسوان ورشة عمل اليوم السبت، بمقر الغرفة، تحت عنوان "بناء القدرات وتنمية المهارات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر"؛ وحضر الورشة بحضور أفرع جهاز المشروعات بالمحافظات ومسئولى الغرفة التجارية بأسوان.

وقال ممدوح محمد سيد مدير الغرفة التجارية بأسوان في" تصريحات صحفية" إن ورشة العمل عقدت تحت رعاية وزارة المالية، وجهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان، والوكالة الأمريكية للتنمية.

وحاضر بورشة العمل الدكتور ثروت زرد بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعريف المزايا الممنوحة من قانون رقم5 لسنة2015 وقانون رقم 182 لسنة 2018 والقانون رقم152 لسنة2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة لتمكينهم من الاستفادة من التعاقدات الحكومية المطروحة

كما حاضر بورشة العمل معمر القذافى واحمد العادلى من جهاز تنمية المشروعات بأسوان وتناولوا الإجراءات التنفيذية للتعاقدات والواجبات والالتزامات ومنظومة الشكاوى والطعون والأحكام القانونية، لترسية العطاءات، وتم خلال ورشة العمل مناقشة الحضور والإجابة على استفساراتهم.

وقد أوضح المحاسب محمد ابو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، أهمية توعية أصحاب المشروعات بالمنظومة الحديثة للتعاقدات الحكومية، فى سياق اتجاه الدولة واستفادة جميع القطاعات من المزايا المطروحة بالقانون١٨٢و١٥٢.