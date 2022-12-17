وأضاف بيسكوف، أن بوتين اطلع على عمل هيئة الأركان والتقدم الذي تم إحرازه خلال العملية العسكرية الخاصة، وعقد مؤتمرا واجتماعات منفصلة مع القادة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت.

وكان الرئيس الروسي، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.