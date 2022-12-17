اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد كنيسة "الحبل بلا دنس" بالإسكندرية

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:56 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد كنيسة "الحبل بلا دنس" بالإسكندرية بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد كنيسة الحبل بلا دنس
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى، احتفالًا بعيد العذراءِ التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية، كما احتفل أيضًا بالمناولة الأولى لأبناء الرعية.
 
وبدأ الاحتفال مع كشافة الكنيسة "حارس النار"، التي تقدمت الشعب، لدخول الكنيسة ضمن الأجواء الاحتفالية، ثم قدم الأطفال المحتفى بهم تقدمات الذبيحة الإلهية.
 
وجاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة، والقمص فرنسيس مراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر.
 
وأعطى البطريرك كلمة العظة حول العذراء الممتلئة نعمة، التي تفيض بنعمتها علينا، وتتشفع لنا أمام عرش الله.
 
وفي نهاية الاحتفال، عبر الأب فرنسيس وحيد عن امتنانه للرب، لأجل عمله في الكنيسة، والخير اللا متناهي.
 
وتضمن الاحتفال أيضًا فقرات استعراضية، قدمها مركز "أعظم من ملاك" لذوي الهمم، التابع للكنيسة، وأطفال التربية الدينية بالرعية.
 
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الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

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الاسكندريه



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