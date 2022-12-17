يأتي ذلك بعد يوم من استهداف موجة من الضربات الجوية الروسية للبنية التحتية الحيوية للطاقة.

وذكرت قناة (فرانس 24) - في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن السلطات الأوكرانية دعت السكان للتوجه إلى الملاجئ المؤقتة.

وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إنه تم إعادة توصيل إمدادات المياه لجميع سكان العاصمة، بينما أعيدت التدفئة إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها.

كما عادت شبكة المترو في المدينة إلى الخدمة، التي يتم استخدام محطاتها أيضا كملاجئ خلال صافرات الإنذار أثناء الغارات الجوية.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أفادوا - أمس - بإطلاق روسيا أكثر من 70 صاروخا في واحدة من أكبر هجماتها؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.

