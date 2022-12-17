اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد يعكس الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:26 م
الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد يعكس الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي"، أمس الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية. 
 
وأوضحت موافقة "صندوق النقد الدولي" على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
 
كما أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر اكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، انما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر
 
 

صندوق النقد الدولي

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

قرض صندوق النقد الدولي



الموضوعات المتعلقة

الحكومة عن الاتفاق مع صندوق النقد: يهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:13 م

الحكومة: موافقة صندوق النقد على البرنامج التمويلى تأكيد إضافى على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. وتعكس الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:58 م

رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع محركات "الهيئة العربية للتصنيع".. مدبولي: شرُفت بالتواجد فى هذا الصرح الوطنى الجديد وتمنياتى للقائمين عليه بدوام التقدم والنجاح فى تنفيذ ما يحتاجه بلدنا العزيز

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة