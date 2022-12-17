"المصنفات" تضبط 233 قضية متنوعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت مباحث المصنفات في ضبط (233) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (104) قضية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها (61200) تمثلت فى كتب دينية وأدبية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

كما تم ضبط (129) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافتيريات التى تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ومحال ألعاب إلكترونية تقوم بإستخدام اسطوانات الليزر المقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص.