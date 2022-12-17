المشدد 7 سنوات لصاحب "معلف مواشي" ونجل عمه شرعا فى قتل شخص بطوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 766 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1518 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود ط م"، 29 سنة، صاحب معلف مواشي، ونجل عمه "إسلام ح م"، هارب، شرعا في قتل المجني عليه "أحمد سعد محمود علي أبو زيد أحمد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح ناري (فرد خرطوش)، محل الإتهام التالي، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي نتج من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقد ما كانت تتمتع به العينين اليمنى واليسرى من إبصار نافع تماماً ونهائياً والتي تقدر نسبتها بنحو 100%.

وتابع أمر الإحالة، إلا أن قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.