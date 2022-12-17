المشدد 10 سنوات لمحام بتهمة تزوير بيع قطعة أرض ورخصة قيادة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازى، بمعاقبة محام بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التزوير في محررات رسمية في منطقة روض الفرج.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين، محروس حلمى عبد الهادى وأحمد عبد الخالق وجوزيف سمير بطرس، وأمانة سر عامر على، وأحمد رضا .

وجاء في أمر الإحالة وبتحقيقات النيابة، أن المتهم "محام" اشترك وأخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجنى عليه، والمنسوب صدورها لوحدة مرور القاهرة الجديدة، وذلك بان اتفق مع الشخص المجهول على تزويرها وأمده البيانات اللازم اثباتها، فقام الشخص المجهول باصطناعها على غرار التراخيص الصحيحة وعزاها زورا للمجنى عليه "س.أ" .

وأشارت التحقيقات الى قيام المتهم بالاشتراك مع مجهول وموظف عام حسن النية، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو توكيل بيع قطعة أرض وقدمه مدعيا زورا شخصية المجنى عليه ، فقام الموظف "حسن النية" ، باستصدار توكيل مفاده قيام المجنى عليه بتوكيل المتهم بالتصرف في قطعة الأرض موضوع التحقيقات .