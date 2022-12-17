الغضبان: بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات

بورسعيد محمد فرج

حققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة فى أحداث السيولة المرورية، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروع رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد يسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.

ولما كانت محافظة بورسعيد تشهد تطورا فى كافة المناحى، كان لزاما أن يتم وضع خطة تطوير شاملة بقطاع الطرق بكافة الأحياء لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية فى الحركة أمام المواطنين والسيارات، وكان على رأس مشروعات تطوير الطرق " تطوير طرق حى الضواحى " لتعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها وتتماشى مع المشروعات العملاقة فى مجال الطرق التى أقامتها الدولة المصرية.

وحاز حى الضواحى على النصيب الأكبر من مشروعات تطوير الطرق وذلك تماشيا مع المشروعات التنموية والخدمية التى أقامتها محافظة بورسعيد مؤخرا، وقال" اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد " أن مشروعات تطوير الطرق التى تمت بحى الضواحى لم تحدث من قبل، بل جعلت حى الضواحى أكثر الأحياء أهمية خاصة بعد إنشاء محور ٣٠ يونيو، وأصبح حى الضواحى يمثل مدخل مدينة بورسعيد أمام زائريها، إضافة إلى افتتاح الميناء البرى الجديد ونقل كافة وسائل النقل العام للموقع الجديد وأصبح حى الضواحى المدخل الرئيسى ببورسعيد.

محور المشير طنطاوى " البترول سابقا

طريق ومحور مرورى حيوى واضافة جديدة لمنظومة تطوير الطرق وأكبر محور تعمير فى بورسعيد.

يعد شارع نهضة بورسعيد ( البترول سابقا) من الطرق الداخلية الحيوية بمحافظة بورسعيد الواقع فى نطاق حى الضواحى والذى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، ، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البرى والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات ويعتبر ميناء بورسعيد البرى واجهة حضارية أمام زوارها

واهتمت الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيد وتوسعته لإنهاء الازدحام والتكدس بالمنطقة وليكون امتدادا لمحور ٣٠ يونيو، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتعمير الشامل بالمنطقة وإضافة شارع جديد موازى لشارع نهضة بورسعيد وهو شارع الرحاب ( بداية من شارع الشاحنات حتى شارع العبور ).

وأكد محافظ بورسعيد أن محور المشير طنطاوى "البترول سابقا " بحى الضواحى أصبح أكبر محور تعمير فى بورسعيد، منوها للتحول الكبير الذى شهدته المنطقة بأكملها بعد أن تم إزالة الخردة والتعديات والعشوائيات بالمنطقة، وأصبحت تشهد مشروعات تنموية على أعلى مستوى، باعتباره واجهة بورسعيد من جهة الجنوب، ويشمل ٧٠٪ من الحركة المرورية لمحافظة بورسعيد والتى تنتقل من شارع محمد على إلى شارع نهضة بورسعيد بعد أن تم تشغيل مشروع الميناء البرى الجديد.

وضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق بحى الضواحى، واصلت الأجهزة التنفيذية تطوير عدد من المحاور الأخرى لتتكامل مع خطة التطوير الشاملة للطرق بحى الضواحى.

طريق الشاحنات والحرفيين بالضواحى

طريق الشاحنات إحدى طرق حى الضواحى والذى وصله قطار التطوير للمرة الأولى حاليا منذ عدة سنوات لما يمثل من أهمية كبرى لمروره بمدخل محور ٣٠ يونيو، ولمواكبة المشروعات القومية الجديدة بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع الشاحنات شمل أعمال تركيب أعمدة إضاءة ورصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى وتجميل الشارع بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والازدحام، وذلك فى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، وكان مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمى حتى شارع ٢٣ ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالى ٤ كم، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار، ويسير فى اتجاهين، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث اساليب رصف الطرق.

وتزامنا مع تطوير الشوارع الرئيسية بحى الضواحى، حرصت المحافظة على رفع كفاءة العديد من الطرق الفرعية المنبثقة من الطرق والميادين الرئيسية، التى تساهم فى تحقيق سبل الراحة للمواطنين خاصة فى المناطق والأحياء الأكثر كثافة سكانية.

وتم تطوير شارع عبد الرحمن شكرى ( بداية من مسجد أم القرى وحتى شارع قوات الأمن المركزى )، والشوارع الداخلية فى مناطق السيدة نفيسة والسيدة خديجة والرحاب وفاطمة الزهراء، بالإضافة إلى استكمال رصف منطقة ٥٨ عمارة و١٨ عمارة والقابوطى بحى الضواحى، وأعمال الرصف بين القرية الأوليمبية وعمارات زمزم الجديدة، لتحدث نقلة نوعية فى مجال الطرق بحى الضواحى ويعكس المظهر الحضارى الجديد لمحافظة بورسعيد.

شهد، حى المناخ معدلات تطوير كبيرة فى منظومة الطرق، باعتباره الحى الرئيسى الذى يربط بين مختلف أحياء بورسعيد ويشمل مشروعات خدمية عملاقة ومجمعات تنموية متكاملة تتطلب المزيد من التطوير

تطوير ميدان قصر الثقافة.

بعد ما كان يشهد اذدحام وتكدس فى حركة السيارات والمواطنين، شهد ميدان قصر الثقافة تطورا غير مسبوقا ساهم فى تنظيم الحركة المرورية وتحقيق المظهر الجمالى بالمنطقة، حيث تم إعادة رصف الشوارع الجانبية والمحيطة بالميدان وتخطيطها ووضع الإشارات المرورية لتنظيم الحركة، بالإضافة لإقامة النافورة المضيئة فى منتصف الميدان، بالتوازى مع أعمال تطوير المنطقة من الأسواق العشوائية والاشغالات.

وفى نفس السياق، تم تطوير تقاطع شارع النصر والأمين على أعلى مستوى، ورصف وتطوير شارع الصباح بين سوق الأسماك الجديد وسوق الخضروات، بما يتناسب مع مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بعد أن أصبحت المنطقة مزارا سياحيا لجميع محافظات مصر

رصف وتطوير الشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد بحى العرب ١_٢، ورفع الاشغالات المتواجدة بالشارع وتيسير الحركة المرورية، والتى كانت تعد بؤرة للأسواق العشوائية والاشغالات، وحققت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة.

رصف شارع ١٠٠ بداية من محمد على، وتطوير شارع كسرى حتى شارع المنيا.

رفع كفاءة شارع الروضة بداية من الثلاثينى حتى كسرى، وشارع العبور (من ٢٣ ديسمبر حتى شارع الأمين ).

افتتاح أعمال تطوير ميدان ٢٣ ديسمبر بحى المناخ

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ميدان ٢٣ ديسمبر، وذلك بعد أن تم تطويره ورفع كفاءته على أعلى مستوى، وأشار المحافظ أن أعمال التطوير شملت ايضا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع ٢٣ ديسمبر، وتوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، بما يخلق محور مرورى على أعلى مستوى بالمنطقة.

وأكد أن أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل بداية شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعى فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف " مديرية الطرق والنقل ببورسعيد

أعمال رصف الطرق بمشروعات الإسكان الإجتماعى وجارى الانتهاء من تطوير شارع اللواء أحمد عبد الله المؤدى لمشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد.

و تواصل خطة تطوير شاملة للطرق والميادين بحى الزهور بما يماثل أعمال التطوير بشوارع حى العرب والضواحى والجنوب، وبدأت بشارع محمد سرحان الطريق المؤدى إلى المقابر الجديدة، ووصلت إلى الطرق الداخلية بمناطق شباب المدينة وقبضايا، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة لإحداث نقلة نوعية وحضارية فى منظومة النقل والطرق ببورسعيد، للتيسير على المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والانسابية، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد

تطوير الطرق بجنوب بورسعيد:

رصف الطرق المتهالكة بحى الجنوب (بحر البقر – الكاب – ام خلف ) بطول ٥٤ كم وتكلفة ٦٥ مليون جنيه.

مشروع الطرق الخارجية لمنطقة (١٦٨ عمارة + ١٢٠ عمارة) الإسكان الاماراتى بطول ٤، ٥ كم وبتكلفة ٦٢ مليون جنيه.

رصف الطرق الداخلية لمنطقة ١٢٠ عمارة (المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي) بطول ٤ كم وتكلفة أكثر من ٢٦ مليون جنيه.

مشروع الطرق الداخلية لمنطقة ٤٤ عمارة جنوب بورسعيد (النورس) بطول ٣، ٧٥كم بتكلفة ١٧، ٦مليون جنيه.

مشروع الطرق الداخلية ٣٥٢ حظيرة ومنزل بالقابوطى الجديد بطول ١، ٢ كم، بتكلفة ١٠ مليون جنيه.

رصف المنطقة الصناعية بطول ٥كم وتكلفة ٤٥ مليون جنيه

انشاء الطريق المؤدى لمصنع بيراميدز بطول ١كم وتكلفة ١٠ مليون جنيه

إنشاء طريق يربط محور ٣٠ يونيو بالمنطقة الصناعية والطرق حول مركز الفحص المرورى بالحى الاماراتى بطول ٣، ٥ كم وتكلفة ٤٤ مليون جنيه.

الطريق الواصل بين منطقة ١١٨ مصنع حتى الطريق الدائرى بطول ٣ كم وتكلفة ٢٢ مليون جنيه.

طريق مجرى ترعة السلام من كوبرى ٣٠ يونيو حتى شادر عزام بطول ٣، ٥ كم، بتكلفة ١٦، ٥ مليون جنيه.

رفع كفاءة وصرف مدخل قرية العاشر من رمضان حتى المعاهدة والطريق الواصل من شادر عزام حتى مستشفى ٣٠ يونيو وطريق الرقة والعبد، والطريق المؤدى إلى مركز شباب زيدان سند بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.

رفع كفاءة وتطوير مدخل بحر البقر والربط على طريق المعاهدة والمنطقة المحيطة بمحطة الرفع الجديد وسحارة ترعة السلام، بتكلفة ٢٥ مليون جنيه.

رفع كفاءة ورصف طريق القوايطة من شادر عزام حتى كوبرى القوايطة بتكلفة اكثر من ٢٠ مليون جنيه.