الغرفة التجارية بالغربية: توفير خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكتروني

كتب - إسلام سعيد

قال الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات للتجار والمستثمرين ومؤدي الخدمات وجميع العاملين بقطاع المال والأعمال، بما يحقق الصالح العام للجميع.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالغربية، استمرار التسهيل على منتسبي الغرفة ودعمه لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وإصدار الفاتورة الإلكترونية وكذلك بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة التجارية بطنطا، لتوفير عناء السفر على منتسبي الغرفة للقاهرة لاستخراج وتقديم الطلبات، وذلك بالتعاون مع شركة ڤوداڤون لتقديم خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني وغيرها من خدمات قطاع الشركات.

وكشف الكموني، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص مكان لشركة "فودافون" بمقر الغرفة بمدينة طنطا لتلقي الطلبات ومساعدة التجار في الحصول على استخراج الختم والتوقيع الإلكتروني.

وشدد الكموني، على أن غرفة طنطا لم تتوانى لحظة في مساعدة جميع منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي الخدمات، على تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وإصدار الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات ستظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري ككل، وعلى جميع فئات المجتمع، سواء الدولة أو المواطن.