الصحة: 9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء ملوثا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن 9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء ملوثا وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة، حيث إن الهواء الملوث الناجم عن حرق الوقود مثل النفط، والفحم، والغاز الطبيعي يتسبب في وفاة 13 شخصًا كل دقيقة، بسبب الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن تغيرالمناخ يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتسبب في زيادة فرص انتشار البعوض، وبالتالي إصابة نحو 4.7 مليون شخص بالأمراض التي ينقلها مثل الملاريا، وحمى الضنك بحلول عام 2070.