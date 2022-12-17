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"الصحة" تكشف طرق ترصد الأمراض الفيروسية بالمستشفيات لمنع التفشى.. التفاصيل

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:00 ص
"الصحة" تكشف طرق ترصد الأمراض الفيروسية بالمستشفيات لمنع التفشى.. التفاصيل الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكانن أن الوزارة تقوم بمجهودات هامة فى مجال التطعيمات، موضحًا أن الأمراض التنفسية تزداد في فصلي الخريف والشتاء وتأتي معظمها نتيجة فيروسات وميكروبات، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.
 
وكشف الدكتور عمرو قنديل، عن منظومة ترصد الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والقائمة على نظام الترصد القومي بكافة المستشفيات، والترصد لأماكن محددة موزعة جغرافيًا، ونظام الترصد القائم على الحدث، والمسوح الصحية والأبحاث الإكلينيكية، فضلاً عن استعراض الموقف الوبائي العالمي والمحلي للأنفلونزا الموسمية، وكذلك الموقف الوبائي للفيروس المخلوي التنفسي. 
 
وكان أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات واحدة من أهم الوسائل للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد، حيث يتم أخذ اللقاحات في أي وقت من العام، موضحًا أن الاستفادة القصوى تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء، نظرًا لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت.

 


الصحة

الطب الوقائى

الترص الدوبائى

المستشفيات



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