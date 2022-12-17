السودان.. معدل التضخم يتراجع إلى 88.83% فى نوفمبر

وكالات

سجّل معدل التضخم انخفاضاً في شهر نوفمبر الماضي وبلغ 88.83٪ مقابل 102.61٪ لشهر أكتوبر، كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات حيث سجل في نوفمبر 69.25٪ مقابل 74.70٪ لشهر أكتوبر، وذلك حسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا".



كما انخفض تضخم السلع المستوردة إلى 62.06٪ مقابل 73.39٪ في أكتوبر، وذلك وفقاً لمذكرة الجهاز المركزي للإحصاء لشهر نوفمبر.