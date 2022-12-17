السفينة SIRAYA WISDOM تغادر ميناء سفاجا للهند وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن مغادرة السفينة SIRAYA WISDOM وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات للهند، وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 10 سفن .

كما تم تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و900 شاحنة و 52 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 513 شاحنة، و50 سيارة.

كما شملت حركة الصادرات 29000 طن بضائع ، 387 شاحنة و 2 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة.

كما تم تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 200 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية " وصول وسفر" للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1515 راكب بموانئها .