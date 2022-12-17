اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:20 م
السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج- أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت المتهم "م.م" بالسجن 3 سنوات ، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


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