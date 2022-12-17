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السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:58 م
السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ح" بالسجن 3 سنوات لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ف.م" بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم   بضربها بعصا شوم ، مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما.
 
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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