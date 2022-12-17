السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهم بضربها بعصا شوم ، مما أحدث به عاهة مستديمة بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.