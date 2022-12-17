السجن 10 سنوات لسائق توكتوك تعدى على طالبة في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار رفيق رؤف يعقوب، والمستشار اكرم محمدين الفاضلى، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بالسجن 10 سنوات للمتهم " م.ال.ف" والزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها " ح.ا.م".

تعود احداث القضية المقيدة برقم 14680 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، ببلاغ والدة المجنى عليها بقيام المتهم بالتعدى عليها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، أنه على إثر علاقة نشأت بين المجنى عليها " ح.ا.م " 17 سنة طالبة، وبين المتهم " م. ال.ف " سائق توكتوك، قام بالتعدى عليها دون قوة وبرضاها، وقام بالزواج منها عرفيا، وعند علم أهلها قاموا بتحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت، إحالته إلى محكمة جنايات، الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.