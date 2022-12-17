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الرئيس السيسي يبحث مع ملك الأردن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:58 م
الرئيس السيسي يبحث مع ملك الأردن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية الرئيس السيسي والملك عبد الله العاهل الأردني
كتب محمد الجالى

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اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال، الذي يأتى فى اطار التشاور المنتظم بين الرئيس وشقيقه جلالة الملك عبد الله، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
 
وعبر الرئيس لشقيقه الملك عبد الله عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشدداً سيادته على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. 
 
وأشاد الملك عبد الله من جانبه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.
 
 

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