وأشار نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا كيريلو تيموشينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أنه وفقًا لبيانات الإدارات العسكرية الإقليمية، قُتل 4 مدنيين وأصيب 15 في منطقة دنيبروبتروفسك، فيما أصيب 3 في منطقة دونيتسك، وواحد في منطقة خاركيف، وقتل واحد وأصيب 3 في منطقة خيرسون.



وفي السياق نفسه، قُتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران جراء قصف للجيش الروسي في منطقة خيرسون.



وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش "هذا الصباح، قام الروس بقصف خيرسون، وأصيب اثنان، كما قُتل على الفور رجل محلي يبلغ من العمر 36 عامًا كان في سيارته وقت الغارة، فيما نُقلت امرأة في السبعين من عمرها إلى المستشفى متأثرة بجروح وتتلقى حاليا المساعدة الطبية".



وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن الجيش الروسي قصف منطقة خيرسون، التي استعادتها أوكرانيا مؤخرا من السيطرة الروسية، 27 مرة خلال اليوم الماضي.