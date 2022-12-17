أعلن الديوان الملكي السعودى عن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ستتم الصلاة عليه غدا في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.
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أعلن الديوان الملكي السعودى عن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ستتم الصلاة عليه غدا في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.
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