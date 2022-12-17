الداخلية: ضبط المتهم بمضايقة سائحة في الهرم

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد البائعين بالمنطقة الأثرية بالهرم بالإلحاح على أحد السائحين لشراء بعض المشغولات التذكارية السياحية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع عاديات سياحية بالمنطقة الأثرية بالهرم "يحمل ترخيص" ) وتم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وعدم تعمده مُضايقة السائح المذكور ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الترخيص الصادر للمذكور.

وباستكمال الفحص تبين أن القائم على إدارة الصفحة "القائم بالنشر" - مالك مطعم كائن بإحدى الدول ومتواجد حالياً خارج البلاد- ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.