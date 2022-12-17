اليوم السابع
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الداخلية تعيد طفلا ضل الطريق بالإسماعيلية لأسرته

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:30 م
الداخلية تعيد طفلا ضل الطريق بالإسماعيلية لأسرته قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية  فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من العثور على (طفل من ذوى الهمم) حال تواجده بناحية الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.
 
على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أهليته ، وتم إصطحابه لهم حيث قرروا بخروج نجلهم من المنزل للهو وتغيبه عقب ذلك ، وتم تسليمهم الطفل وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته .
 
قام وفد من ضباط مديرية أمن الإسماعيلية بتقديم بعض المساعدة للطفل وأهليته عبارة عن ( عدد من البطاطين – عدد من كراتين المواد الغذائية)، وقدم أهلية الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة فى إعادة نجلهم.

الداخلية تعيد طفل

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية

الشيخ زايد



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