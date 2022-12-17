الداخلية تضبط مواد غذائية مجهولة المصدر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية "عصائر" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "عصائر" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، فضلاً عن كونها منتهية الصلاحية.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بوضع إستيكرات جديدة بصلاحية جديدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (113400عبوة عصير أطعمة فواكة مختلفة - 7200 عبوة صلصة شيكولاتة - وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى - كمية كبيرة من الإستيكرات) وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.