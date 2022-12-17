اليوم السابع
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الداخلية تداهم مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:25 م
الداخلية تداهم مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عدد (5) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.
 
كما تم ضبط (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) من المشرفين على تلك المراكز وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

مصحات غير مرخصة

مكافحة المخدرات

محافظة القليوبية

أخبار الحوادث



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