الجزر الأصفر نور فى غيطان المنيا.. شاهد فرحة المزارعين بالحصاد (فيديو وصور)

قال الحاج أحمد عبد الغنى، أحد مزارعى الجزر الأصفر، أن قرية بنى أحمد الغربية الأولى فى زراعة الجزر الأصفر، وتزرع منه مساحات شاسعة منه مايتم حصاده بدءا من شهر نوفمبر استعدادا لزراعة محصول القمح، ومنه ما يبدأ حصاده فى شهر فبراير وهذا المحصول يكون الأكثر تغذية.

وأضاف أن الجزر الأصفر له الكثير من الاستخدامات، سواء عمل المربى أو العصائر أو التخليل، لذلك يجد إقبالا كبيرا على الشراء، سواء من المستهلك أو التجار والمصانع لعمل صناعات منه، مثل المربى أو المخلل، ومدة بقاء الجزر فى الارض تصل إلى 90يوم يتم فيها راعيته بطريقة خاصة حفاظا على النبات فى حال زيادة مياه الرى يموت الجزر فى الارض.

اما يوسف عبد العال احد المزارعين قال بدات زراعة الجزر الاصفر منذ مايقرب من 10سنوات، فقد وجدت والدى وجدى يهتمون بزراعة الجزر الاصفر، ويبدا موسم الحصاد فى شهر نوفمبر وينتهى فى شهر مايو، وفى موسم الحصاد تجد فرحة كبيرة سواء للمزارع او مربى الماشية الذى يجد فى عروش الجزر الاصفر علف لماشيته وهذا ما يدفعه إلى المشاركة فى عملية جمع المحصول مقابل الاعشاب.

وقال يوسف ان موسم الحصاد يكون حسب السوق، فهناك مواسم تكون صاحبة خير كبير للمزارعين واخرى تكون صعبه بسبب حالة السوق، لكن هذا العام السوق جيد جدا وكذلك الانتاج حيث يصل الفدان الى مايقرب من 20الى 30طن هذا الموسم والاسعار مناسبة تمام والحمد لله.

اما حمدى محمد احد التجار قال ان انتاج الفدان هذا العام مميز جدا ونقوم بتوزبع الجزر الاصفر بمختلف الاسواق داخل محافظة المنيا، ويصل سعر الشيكاره من الحقول 90جنيه حيث يصل انتاج الفدان بين 400الى 600شيكارة فى الموسم، وقرية بنى احمد تتميز بزراعة الجزر مثل قرية البرجاية التى تتميز بزراعة البطاطس وصفط الغربية تتميز بزراعة النباتات الطبية والعطرية وهكذا لكن المحصول هذا العام جيد والجزر صحيح وحالته جيدة جدا.

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا من مزارع الجزر الأصفر فى موسم الحصاد، بقرية بنى أحمد الغربية بمحافظة المنيا، التى تعد الأولى فى إنتاج الجزر الأصفر وتسويقه فى جميع محافظات مصر، حيث تصل إنتاجية الفدان إلى 20طن من الجزر.