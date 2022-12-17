الثلاثاء.. جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة التجنيد الطبية للكشف على ذوى الهمم

كفر الشيخ - محمد سليمان

تستقبل جامعة كفرالشيخ، الثلاثاء المقبل، وفدًا من منطقة تجنيد المنصورة، برئاسة مدير منطقة تجنيد وتعبئة المنصورة، وذلك لإجراء الكشف الطبي على الطلاب "ذوي الاحتياجات الخاصة" في مستشفى الطلبة من الساعة العاشرة صباحا لتحديد مدى لياقتهم الطبية و موقفهم من التجنيد وتسليم الشهادات لهم.

يأتي ذلك تيسيرا عليهم في الحصول على الإعفاء من التجنيد دون بذل أي جهد في التوجه إلى منطقة التجنيد، حيث يقوم وفد منطقة التجنيد بالكشف الطبي على طلاب ذوي القدرات الخاصة.

وصرح رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأن إجراء الكشف الطبي على الطلاب في الجامعة بهدف التيسير على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على شهادة التجنيد دون بذل أي جهد في التوجه إلى منطقة التجنيد.

وأضاف دسوقي، بأن الطلاب المحدد موقفهم من ذوي الاحتياجات سوف يتسلمون شهادات المعاملة التجنيدية في وقت لاحق بالجامعة، وضمها لملف التخرج ضمانًا لإعطاء الطلاب خدمات مميزة.