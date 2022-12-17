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التعليم العالى: تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 92 كلية بـ27 جامعة

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:53 م
التعليم العالى: تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 92 كلية بـ27 جامعة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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كشف تقرير مقدم إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول جهود الوزارة فى ملف التحول الرقمى، أنه تم  تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 92 كلية في 27 جامعة بعدد 30 ألف جهاز وبإجمالي 5459 مُقررًا، لخدمة 1254767 طالبًا بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه.
 
وأوضح التقرير، أنه جار تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 422 كلية بعدد 170 ألف جهاز بقيمة تقديرية تبلغ 3 مليار و335 مليون جنيه في المرحلة الثانية.
 
وكان أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.
 
 

التعليم العالى

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