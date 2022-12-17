التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال تبحث مع المجتمعات العمرانية تسعير الوحدات

هاني الحوتي

عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، ندوة مع المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن لمناقشة واستعراض الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة وآليات طرح الأراضي والتيسيرات المقدمة للمطورين والمقاولين.

وشارك في اللقاء، المهندس أحمد صبور والدكتورة نيفين عبد الخالق أعضاء مجلس الإدارة والمهندس علاء فكري نائب أول رئيس اللجنة والمهندس محمد عجلان نائب ثاني رئيس اللجنة ، كما حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الاعمال المصري.

وقال المهندس فتح الله فوزي، إن اللجنة تبحث مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التيسيرات والإجراءات التي من شأنها التخفيف من حدة أزمة تسعير الوحدات واحتساب تكلفة المشروعات بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار خامات ومواد البناء سواء فيما يتعلق بتعديل مدد وبرامج تنفيذ المشروعات أو سداد أقساط الأراضي للمطورين.

وأضاف فوزي، أن اللجنة طالبت بأهمية عدم طرح قطع أراضي دون إدخال المرافق، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات مع الإسراع في تشغيل المرافق في كافة المدن الجديدة التي بدأ تسكينها، ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي مقابل حصول المطورين على أراضي بمواقع متميزة لتنفيذ مشروعات استثمارية بأسعار السوق.

كما طالب أعضاء الجمعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمهلة سداد الأراضي لمدة عام وتعديل برامج تنفيذ المشروعات للمطور والمقاول في ظل الظروف الراهنة بهدف تخفيف الضغط علي الإنشاءات التي تستنزف الدولارات وحتى لا يجبر المقاول على التعامل مع التجار لمواجهة غلاء الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء منصة شراء مباشر لتوريد الخامات دون الوسطاء كبورصة سعرية، كما تمت المطالبة بعودة المستثمر الصغير.

وكشف عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تيسيرات جديدة للمطورين والمقاولين في سداد أقساط الأراضي ومدة تنفيذ المشروعات، موضحاً أنه جاري صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بطرح الأراضي للمطورين على أنظمة سداد 10 سنوات، مقارنة بالأنظمة الحالية والتي تتراوح بين 3 سنوات بدون فوائد و7 سنوات بالفوائد بجانب قيام الهيئة بدراسة طلب شركات المقاولات بمد مدة تنفيذ المشروعات 6 شهور جديدة.

وأضاف عمارة، أن الهيئة تنفيذاً للتوجه الحالي للدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في الدخول في مشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين تدرس طرح أراضي للمطورين في أماكن مميزة بنظام المفاضلة في سعر الوحدة.

وأكد أنه لا يوجد أي مشكلات تتعلق بحصول المطورين علي الأراضي حيث أن الهيئة تعلن عن طرح قطع الأراضي بنظام التخصيص على موقعها الإلكتروني بداية من يوم 1 إلي يوم 15 في الشهر.

ولفت إلى أن آلية التخصيص المباشر لتحويلات المصريين بالخارج او الأجانب تتم بدون مزاحمات لكن بشرط الشراء وإجراء عمليات التحويل بالدولار من خارج مصر إلى البنك المركزي المصري.

وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن استعداد الهيئة لطرح حجز أراضي بيت الوطن ووحدات سكنية بالدولار للمصريين والأجانب بجانب طرح اعلانات حجز الوحدات السكنية خلال أسبوع، وذلك بخلاف وقف طرح 100 الف وحدة بالمرحلة السادسة نتيجة صعوبة التسعير لعدم إستقرار الأوضاع الإقتصادية الراهنة.

وأضاف عمارة، أن الهيئة تدرس حاليا اتاحة أراضي للمستثمر الصغير ودعم المطور والمقاول الصغير وذلك تلبية لمطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قطاع عريض من قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.

ورداً حول صعوبة تصدير العقار المصري في السعودية، أوضح عمارة أن المستثمر السعودي ينطبق عليه نظام التخصيص المباشر للأراضي بدون مزاحمة، وكذلك شراء العقار مع سهولة خروج ودخول الأموال طالما تمت بطريقة رسمية من خلال البنك المركزي.

وأكد أن جميع الأراضي للمطور الصناعي متاحة بنظام التخصيص المباشر في كل المدن الجديدة ومنها العلمين الجديدة، والتي تلقى طلب من المطورين الصناعيين في الفترة الحالية بجانب توافر اراضي بأكتوبر الجديدة لنحو 270 فدان صناعي وايضا في مدينة السادات والعاشر من رمضان.

ولفت نائب رئيس الهيئة، أن الأراضي المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة سيتم طرحها بنموذج للبناء الخارجي، وذلك لضمان النسق المعماري والوجه الحضاري لمباني الأفراد

موضحا أن الأراضي المخصصة للأفراد سيتم طرحها من خلال نموذج موحد فيما يخص الواجهات الخارجيه، اما ما يخص التصميم الداخلي فسيكون طبقا لرغبة المخصص له قطعه الارض