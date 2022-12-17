التضامن × أسبوع.. إنشاء أول مركز بالوجه البحرى لتعديل السلوك النفسي للأطفال.. فيديو

كتب مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 ديسمبر إلى 16 ديسمبر، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالي:

وزيرة التضامن : مصر كانت ولازالت دولة سباقة فى تكريس مفاهيم التطوع.

معارض ديارنا للحرف التراثية تحقق نجاحاً ملموساً بالبنوك، وتستعد لإطلاق المعرض العربى للأسر المنتجة باسم "بيت العرب".

- وحدات التضامن بالجامعات تنظم ورشة عمل لألفة المتطوعين بالجامعات المصرية والورشة تؤكد على قيمة التطوع.

- للأسبوع الثانى على التوالى، حملة التضامن الاجتماعى "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، تواصل جولاتها الميدانية بالمحافظات وتحرص على مشاركة الرجال فى اللقاءات الميدانية.

- تدريب 70 قيادة حكومية ورائدة ريفية ومديرى الادارات والوحدات فى 33 قرية بالمنيا لتعزيز القدرات على التمكين الاقتصادي

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة ينفذ تدريباته للمخطوبين والمتزوجين بمرسى مطروح ودمياط وبورسعيد بمشاركة 192 مستفيدا.

- التضامن تعقد لقاء لمدة أسبوع مع البنك الدولى لمراجعة إنجازات برنامج "تكافل وكرامة"، فى إطار تكثيف الدولة لتدخلات برامج الحماية الاجتماعية.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاءً علمياً لمناقشة "الطفل المصرى وشبكات التواصل الاجتماعي" فى إطار دراسة على عينة من طلاب المرحلة الابتدائية.

- الهلال الأحمر المصرى يفتح باب التسجيل للتدريبات المهنية فى اطار المشروع المتكامل "الصحة للجميع" بهدف دعم افراد المجتمع وتشجيعهم على الاعتماد على الذات.

- تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وفى إطار عام المجتمع المدنى 2022.. القباج تطلق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى لأول مرة فى مصر، والمنظومة توفر 36 خدمة للمنظمات الأهلية.

- فى إطار احتفالات التطوع، محافظ المنوفية اللواء ابراهيم أبو ليمون يكرم متطوعى الهلال الاحمر لمجهوادتهم فى خدمة المجتمع ويؤكد "انتم نماذج مشرفة للشباب الواعد وتؤدون رسالة سامية".

فى إطار تحديث التضامن الاجتماعى لموضوعات التدريب المهنى، بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بقنا لتدريب الأطفال والشباب فى مجال صناعة وبرمجة الروبوتات.

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل وفد مركز البحوث التربوية يستقبل مدير المركز لمناقشة أوجه التعاون والتكامل في الجوانب البحثية.

ضمن فعاليات التدريب العمل لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 109"، التضامن الاجتماعى بمرسى مطروح تنفذ معسكر إيواء عاجل بالتعاون مع الهلال الأحمر والمجتمع المدنى.

- فى إطار برنامج "حياة كريمة"، القباج تسلم عدد من المنازل التى أعيد بناءها، وعدد من مراكب الصيد المجهزة، وبطاطين الشتاء، وتجهيز أيتام بقرية الفارسية.

- الهلال الأحمر المصرى ينفذ تدريبا على الإسعاف الاولى النفسى بمشاركة عدد من القادة المجتمعيين من جنسيات ومناطق مختلفة في ضوء نشر الوعى بتقديم الخدمات الدعم النفسى الاجتماعى بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

- صندوق مكافحة الإدمان وعلاج الادمان يستعرض تجربة رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المخدرات بجامعة 6 أكتوبر، ويعلن أن 72% من طلاب الثانوى يستمدون معرفتهم عن التعاطى من الأعمال الدرامية و18% من الأصدقاء.

-فى إطار حملة التضامن لترشيد نفقات الزواج، مديرية التضامن الاجتماعى بقنا والبنك الزراعى المصرى ينظمان احتفالية كبرى تشهد تسليم الاجهزة الكهربائية لعدد 100 فتاة من الاسر الاولى بالرعاية من المقبلين على الزواج.

-فى إطار حملة التضامن الاجتماعى "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، وفد من طالبات كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يزور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالأسمرات ويشيد بالتجربة المصرية لحماية المرأة.

- التضامن الاجتماعى تفتتح أول مركز بالوجه البحرى لتأهيل وتعديل السلوك النفسى لأطفال المؤسسات الاجتماعية بمحافظة البحيرة، والمركز يعمل على تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية .

-بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تشهد احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- القباج تكرم الفائزين بمسابقة التضامن الاجتماعى بالإذاعة المصرية خلال شهر رمضان الماضى بحضور رؤساء إذاعة البرنامج العام وشبكة القرآن الكريم واذاعة القاهرة الكبرى وتؤكد تأثير القوة الناعمة فى تشكيل الوعى.

- القباج تتابع تطوير منهج الحضانات للأطفال فى الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، والتأكيد على ضرورة تنمية شخصية الطفل فى هذا العمر، وأهمية التربية الإيجابية للأطفال.

- القباج تفتتح فرع بنك ناصر بمنطقة الأسمرات لتغطية خدمات التمكين الاقتصادى والشمول المالى لأسر الأسمرات بإجمالى 18 ألف أسرة ومنطقتى المعادى والخليفة.

- وتزور مركز استضافة النساء بالأسمرات، وتعلن نتائج حملة 16 يوما فى احتفالية ضمت الاتحاد الأوروبى، والتعاون الألمانى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و13 جمعية أهلية شريكة، ورائدات اجتماعيات

- بتشريف رئيس مجلس الوزراء، القباج تلبى دعوة سفير دولة قطر وتشهد الاحتفال باليوم الوطنى لدولة قطر، وتدعو وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر للمشاركة فى المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب".

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياةكريمة" وتصرح "المركز يقدم الخدمات العلاجية لإجمالى 5000 مريض إدمان سنويا من الغربية والمحافظات المجاورة.

ايمانا بدور بنك الدم المركزى التابع للهلال الأحمر المصرى، بنك الاسكندرية ينظم حملة للتبرع بالدم لصالح اطفال الهيموفيليا والثلاسيميا للمساهمة فى توفير الدم والمشتقات اللازمة لهم.

- التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة الحياة امل لكبار السن والانطلاقة الاولى من الاسماعيلية بتنظيم يوم ترفيهى لكبار السن بمحافظات بورسعيد ودمياط والسويس والاسماعيلية والهلال الاحمر يساهم بتوفير خدمات صحية لكبار السن ولقاح فيروس كورونا .

-وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز تمكين المرأة وزيادة الاستثمارات فى اقتصاد الرعاية والنمو الشامل والمستدام فى مصر

- التضامن الاجتماعى تنظم لقاء موسعا لمديرى إدارات المرأة على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية لشرح نظام العمل الجديد للرائدات الاجتماعيات .