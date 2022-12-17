وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " السلطات الكونغولية أعلنت مصرع 169 شخصا على الأقل وإصابة نحو 30 تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة جراء الفيضانات فضلا عن تدمير 280 منزلا ".

وغرقت طرق رئيسية بالمياه لساعات في كينشاسا بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة طوال ليل الثلاثاء الماضي، كما انهار طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى ميناء ماتادي .

وتقع مدينة كينشاسا على نهر الكونغو، وقد شهدت تدفقا هائلا للسكان في السنوات الأخيرة، ما أدى الى انتشار الأكواخ على منحدرات معرضة للفيضانات، إضافة إلى معاناة المدينة من عدم كفاية شبكة الصرف الصحي.