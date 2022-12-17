وقال وزير الثقافة يائير بيريز برانيز، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أندينا" البيروفية، إنه قدم استقالته غير القابلة للتفاوض عبر رسالة موجهة إلى رئيسة الجمهورية دينا بولوارت

وكتب برانيز على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "بيرو بحاجة إلى السلام والحوار الفعال، لا مزيد من العنف، أدعو جميع القوى للتفكير واتخاذ الإجراءات من أجل إحلال السلام لشعب بيرو".

وفي سياق متصل، قدمت باتريشيا كوريا وزيرة التربية والتعليم استقالتها أيضا، والتي تولت منصبها في العاشر من الشهر الجاري، وفي رسالة بعث بها إلى رئيسة الجمهورية دينا بولوارت، أوضحت "باتريشيا كوريا" الظروف التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

وأشارت في رسالتها إلى أنها قبلت أن تصبح وزيرة لهذا القطاع مدفوعة بمسؤولية ضمان الحق في التعليم لجميع الطلاب البيروفيين، والذي يرتبط بمستقبل الجمهورية ضمن الأطر الديمقراطية والمؤسسية.

وأضافت أن بيرو تواجه أزمة سياسية ذات أبعاد رئيسية تتطلب قناعات ديمقراطية واحترام النظام وفي الوقت نفسه السلامة الجسدية وحياة كل مواطن من مواطني بيرو، والتي - كما قالت - "تم انتهاكها للأسف في الآونة الأخيرة".

وكان البرلمان في بيرو قد تبنى في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا بعزل الرئيس كاستيلو من منصبه واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأدت "دينا بولوارت"، نائبة الرئيس اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد.