وقال المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري - في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - إن جميع مراكز ومكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها في الوقت القانوني المحدد لانتهاء عملية الاقتراع، ما عدا الدوائر التابعة لمناطق جربة حومة السوق، وجربة ميدون، وجربة أجيم، وجرجيس التي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء، وذلك للخصوصية الديموغرافية لهذه المناطق.



كان المنصري قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عمليات الفرز ستتم في مكاتب ومراكز الاقتراع والتي تقوم بدورها بإرسال محاضر الفرز إلى الهيئات الفرعية التابعة لها، لتتولى هذه الهيئات بالولايات بعد ذلك رفع محاضر حصر وتجميع الأصوات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وأشار المنصري إلى أنه من المقرر أن يقوم مجلس الهيئة غدا "الأحد" بمراجعة محاضر الفرز، والتأكد من المحاضر التي تلقتها الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.