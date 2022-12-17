اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

السبت، 17 ديسمبر 2022 09:35 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا تصادم سيارة ملاكى
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص، في تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، حيث تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل محور سمالوط.
 
وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، هم ناصر حيدر عبد المقصود 47  سنة وجمال عصام حيدر عبد المقصود 10 سنوات ومحمد حميدة زهير 49 سنة ونسمة سامي نصر 31 سنة وعمر محمد على 43 سنة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

مديرية الامن

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