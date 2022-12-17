إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في بورسعيد

أصيب 4 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بتقاطع شارعي أسوان والثلاتيني.

استقبل مستشفى المبرة 4 مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بتقاطع شارعي أسوان والثلاتيني، وهم:محمد محمود احمد اسماعيل 35 عامًا، وأماني محمد عبد الحميد 19 عامًا، نصره فهمى عبد العال 75 عامًا، وأسامه محمد احمد محمد 37 عامًا.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.