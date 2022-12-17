إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه القاهرة بعد موقع البترول، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.