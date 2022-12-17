إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين سيارتين، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه القاهرة بعد موقع البترول، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه القاهرة بعد موقع البترول، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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