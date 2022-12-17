اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 07:09 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

السبت، 17 ديسمبر 2022 06:47 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم تصادم - ارشيفية
لفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشيم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أمام بنزينة الوطنية بمنطقة كوم أوشم، ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشركة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتببن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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