إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشيم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أمام بنزينة الوطنية بمنطقة كوم أوشم، ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشركة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتببن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.