اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 03:44 م
أكرم القصاص
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إصابة ملك وملكة تايلاند بـ"كورونا"

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:09 م
إصابة ملك وملكة تايلاند بـ"كورونا" ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن
وكالات الأنباء

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أعلن مكتب القصر الملكى فى تايلاند، اليوم السبت، نتيجة اختبار "كوفيد-19" للملك ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا، والملكة سوثيدا باجراسودهابيمالالاكشانا، إيجابية.

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يعانى الملك والملكة من أعراض خفيفة جراء العدوى، وحالتهما الصحية جيدة نسبيا. ونصحهما الأطباء بالتوقف عن القيام بالواجبات الملكية لفترة من الزمن.

وأعلنت الحكومة فى تايلاند، مطلع العام الجارى، أنها ستعيد فرض نظام الحجر الصحى على المسافرين القادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 


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