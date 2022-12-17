اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بالفيوم

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:29 م
إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب شخصين بطلقات نارية، في مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، بعزبة بهنس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلبة، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا، بنشوب مشاجرة، بعزبة بهنس، التابعة لقربة الزملوطي، بمركز الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الغور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين وهما محمد ر ر 22 سنة، محمود ر ر 27، مصابين بطلقات نارية، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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