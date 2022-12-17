إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بالفيوم



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلبة، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا، بنشوب مشاجرة، بعزبة بهنس، التابعة لقربة الزملوطي، بمركز الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الغور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين وهما محمد ر ر 22 سنة، محمود ر ر 27، مصابين بطلقات نارية، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

