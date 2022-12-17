إسلام عبد المعين يحصد ميداليتين ذهبيتين فى القوة البدنية ويحافظ على مستر أولمبيا

كتب -أحمد الزغبي

حصد إسلام عبد المعين البطل المصري المركز الأول، خلال مشاركته في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2022 للقوة البدنية، والمقامة حاليًا في فلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية على ميداليتين ذهب.

وقال إسلام عبد المعين، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إنه حقق الفوز بمداليتين ذهب، واستطاع الحافظ على اللقب للمرة الثالثة، بعد فوزه في لعبتي البنش بريس، والديت ليفت، وذلك خلال مشاركته في مستر أولمبيا 2022 فئة القوة البدنية.

يذكر أن اللاعب إسلام عبد المعين حصل على الميداليتين الذهبية والفضية فى بطولة مستر أوليمبيا في أمريكا أورلاندو 2021 الذهب فى البينش بريس والفضية في ديت ليفيت القوة البدنية وفضية أخرى أقوى رجل في العالم و التى حصل على لقبها من قبل فى أعوام 2021/2019.



إسلام عبد المعين يحصد ميداليتين ذهب فى القوة البدنية



البطل المصرى إسلام عبد المعين



إسلام عبد المعين يحصد ميداليتين ذهب



إسلام عبد المعين يرفع علم مصر

فرحة الفوز

