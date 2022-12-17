اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 02:35 م
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إزالة عدد من التعديات والمخالفات على أراضي الدولة بجنوب بورسعيد.. صور

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:35 م
إزالة عدد من التعديات والمخالفات على أراضي الدولة بجنوب بورسعيد.. صور تعديات جنوب بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي حملة مكبرة. 
 
أسفرت الحملة، عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية ممثلة في مخزن على مساحة 150 مترا فى جمعية الأمل، وحالة تعدى على الأرض الزراعية فى جمعية النماء الزراعية على مساحة 100 متر، وإزالة تعدى فى جمعية النورس الزراعية على مساحة 350 متر، وحالة تعدي في جمعية النورس على مساحة 300 متر، بالإضافة إلى إزالة منزل في جمعية النماء على مساحة 120 مترا. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية. 
 
وأوضح المحافظ، أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتاً إلي أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.
 
 
إزالة التعديات ببورسعيد
إزالة التعديات ببورسعيد

ازالة التعديات
ازالة التعديات

تعديات جنوب بورسعيد
تعديات جنوب بورسعيد
 
 

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إزالة التعديات



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