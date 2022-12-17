جنوب سيناء - محمد حسين

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك ميناء نويبع، إحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل عبر ميناء نويبع بجنوب سيناء.

وكشفت مصادر بجمارك نويبع، إنه تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام الجمارك من ضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، وبناء على مذكرة اشتباه مشتركه مقدمة من إدارة مكافحة التهريب وأدارة جمرك الركاب و إدارة الأمن الجمركى، مفادها اعتزام ا . م مصرى الجنسية ، بتهريب كمية من الممنوعات والبضائع الأجنبية دون سداد الرسوم الجمركية عليها.

وبعرض مذكرة الاشتباه على حمدى الشعراوى مدير عام الجمارك، أمر بتشكيل لجنه جمركية من كلا: عمر عبد النور بجمرك الركاب والسيد ابو خضير مكافحة التهريب و أسامه ابو سعد ، أحمد الكوز بالأمن الجمركى وسمير نصري مفتش جمرك لتحقيق الإخبارية والعرض بالنتيجه وقد تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالاشعة X_RAY وتلاحظ وجود كثافات بداخل حقائب الراكب.

وتم تكليف مصطفى الجالى ، قاسم لملوم ، أحمد فيصل بتفتيش حقائب الراكب ، وأسفرت نتيجة التفتيش عن ضبط عدد 12 سنفرة وجه خاصة بعمليات التجميل وعدد 46 قطعة مستلزمات تركيب الاسنان منشأ المانى وأدوية طبية عبارة عن حقن خاصة بالتهابات المفاصل منشأ المانى لم يقر عنهم الراكب أثناء إنهاء اجراءات التفتيش الجمركى ومخبئين بطريقة يصعب الوصول إليها داخل حقائبه، وذلك بالمخالفة لقانون الصيادلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقدرت الرسوم والقيمه بحوالى 210 ألف جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الشحات الغتورى وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس المصلحة لقطاع المنطقة الجمركية الشرقية وسلمى سالم سالمان وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بقطاع المنطقة الجمركية الشرقية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى بكافة صوره وأشكاله.