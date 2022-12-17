أمن القليوبية يضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من أذن طفلة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من أذن طفلة عمرها 3 سنوات بعد أقل من 30 دقيقة من ارتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث قامت المتهمة باستدراج الطفلة أثناء اللهو في الشارع، وقامت بالاستيلاء على قرطها.

وعلى الفور تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن مكان بيع القرط الذهبي، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من والد طفلة تدعى "ه" 3 سنوات، يفيد بقيام سيدة باستدراج نجلته أثناء اللهو في الشارع وسرقة قرطها الذهبي.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، بالواقعة فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وعلى الفور تمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين، والقوة المرافقة له من فحص الكاميرات في الشارع، وجرى التعرف على المتهمة وتحديد هويتها، وتدعى "ص.ع.م"، وجرى القبض عليها قبل مرور 30 دقيقة من الواقعة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المحل الذي اشترى القرط الذهبي، حيث تحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.