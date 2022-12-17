اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 04:14 م
أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. نصائح ذهبية للعمل "ضمن فريق" بنجاح (إنفوجراف)

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:16 م
أخلاقنا الجميلة.. نصائح ذهبية للعمل "ضمن فريق" بنجاح (إنفوجراف) نصائح ذهبية للعمل "ضمن فريق" بنجاح

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يعد العمل الجماعي بمثابة المنظومة المتكاملة والتي تقوم على الاحترام والتقدير بين جميع الأفراد وحتى تنجح هذه المنظومة، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية مع دكتورة ريهام عبد الرحمن الاستشاري الأسري والباحثة النفسية بعض النصائح التي تساعدنا على ترسيخ فكرة التعاون والمشاركة في العمل. 
 
 
أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة
 
نصائح ذهبية للعمل "ضمن فريق" بنجاح:
 
 
التعاون
تبدأ فكرة التعاون والمشاركة من خلال الأسرة التى تغرس فى أفرادها حب التعاون
 
التواصل
يُعدّ التواصل الجيد بين الأفراد خطوة ضرورية لبناء الأُلفة وكسر حاجز الجمود 
 
التكاتف
لا ينجح أى عمل إلا بأفراد يُقدمون المصلحة العامة على المصالح الشخصية 
 
التطوع
يجب على الأسر غرس حب العطاء فى نفوس أبنائها عبر الأنشطة التطوعية
 
الانتماء
الانتماء للمجموع وعدم تقديم الذات يخلقان بيئة عمل سويّة وخالية من النفاق
 

أخلاقنا الجميلة

فريق عمل

فريق العمل



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