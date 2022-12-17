أخلاقنا الجميلة.. نصائح ذهبية للعمل "ضمن فريق" بنجاح (إنفوجراف)

يعد العمل الجماعي بمثابة المنظومة المتكاملة والتي تقوم على الاحترام والتقدير بين جميع الأفراد وحتى تنجح هذه المنظومة، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية مع دكتورة ريهام عبد الرحمن الاستشاري الأسري والباحثة النفسية بعض النصائح التي تساعدنا على ترسيخ فكرة التعاون والمشاركة في العمل.



أخلاقنا الجميلة

نصائح ذهبية للعمل "ضمن فريق" بنجاح: